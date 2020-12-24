"Ла Скала" открыла сезон встречей со звездами

Гала-представление мечты. Знаменитая миланская "Ла Скала" открыла сезон необычным и ярким концертом.

По уже укоренившейся в пандемию традиции мероприятие прошло в пустом зале, но трансляция была доступна для любителей музыки в разных уголках мира. Номера объединены символичной темой надежды на возрождение и новые встречи - "Вновь увидеть звезды".

Об открытии сезона в "Ла Скале" объявил Пласидо Доминго, его карьера связана с театром неразрывно, именно на миланской сцене он дебютировал 51 год назад.

В концерте приняли участие Соня Йончева, Бенджамин Бернхайм, Хуан Диего Флорес, Ильдар Абдразаков - всего 24 артиста со всего мира. Особенностью этого предновогоднего щоу стало сочетание оперных и балетных номеров. Сопрано Соня Йончева рассказалаоб особом эмоциональном накале концерта: "Это невероятно символично, и не только для меня. но и для всех артистов".

В концерте участвовали оркестр и хор "Ла Скала", причем из соображений безопасности музыкантов разместили не в оркестровой яме, а в партере, разделив пластиковыми экранами.

Перунаский тенор Хуан Диего Флорес также говорито символизмепрошедшего в Милане действа: "Вновь увидеть звезды"... это концерт подтверждает, что опера не может перестать существовать, культура не перестает существовать, процесс продолжается. И да, людям нужно искусство, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы становиться лучше и смотреть в будущее..... Я лично хочу передать сигнал надежды, сказать, что буду бороться, продолжать петь и нести это замечательное искусство в мир".

А для Йончевой концерт стал возможностью впервые исполнить арию La Mamma Morta, о которой она, по собственному признанию, давно мечтала.

"Это - история не только о смерти, но и о любви. А любовь сильнее всего, сильнее жизни, я в это глубоко верю", - заявила певица.

"Театр просто волшебный, тут буквально на каждом шагу помнишь тех, кто бывал в этих стенах до нас - Россини, Доницетти, Верди.", - признается Пласидо Доминго.

Необычность концерту, который, по оценкам, посмотрели около 3 миллионов человек, добавили технологии дополненной и виртуальной реальности, сопровождавшие номера, а также захватывающие дух виды Милана.