На пути в тарелку: в ЕС отлажен контроль за поставками рыбы

__Пойманная в море рыба проходит по пути к нашему столу настоящую полосу препятствий — её перевозят через границы, сортируют и многократно контролируют. Можно ли с этой системой быть уверенным в происхождении конкретной рыбы на вашей тарелке, в её качестве и безопасности? __

Осьминог на карандаше... и в базе данных

Идеальная январская погода для выхода в море. Здесь, в заливе Виго в испанской Галисии Хосе Мануэль Сотело Дюран вместе со своим экипажем продолжает дело, которым занимались его отец и дед. Каждого пойманного осьминога рыбак скрупулезно фиксирует в бортовом журнале.

"Мы записываем время выхода в море и возвращения в порт, а также фиксируем весь наш улов, - рассказывает он. - Это важно: ресурсы моря ограничены, мониторинг необходим".

Эта отчетность - лишь первое звено в сложной информационной цепочке, которая протянется вплоть до наших с вами кухонь. Точность здесь крайне важна. Иногда местная береговая охрана проверяет рыболовецкие суда, включая их бортовые журналы.

Хосе Мануэль Сотело Дюран уточняет: "Они могут лишить вас лицензии в случае повторных нарушений. И штрафы будут расти. Я лично платил штраф лишь один раз, когда по ошибке забыл свой журнал."

Вернувшись в порт, рыбаки вводят информацию в цифровую базу данных. Она помогает отслеживать динамику улова промысловых видов.

Следующее звено информационного канала - рыбный аукцион. Здесь, в порту Виго, все операции регистрируются в открытой базе данных, которую просматривают контролирующие органы. Это гарантирует продажу на рынке лишь легального улова.

Бернардо Ландрис, начальник отдела качества в порту Виго, рассказывает: "Рыбу сортируют по сортам и размеру. Затем её промывают чистой озонированной морской водой и выкладывают на свежий лёд. И последний шаг — печать этикеток со штрих-кодом, которые будут сопровождать продукцию вплоть до ее сбыта".

Ставка на местное

Этикетки подтверждают высокую ценность рыбы из залива по сравнению с продукцией, привезенной из удаленных районов Атлантики. Для профессиональных покупателей это - важный индикатор.

Ирма Парлеро Портела - владелица рыбного магазина — закупает ежедневный ассортимент на аукционе, который открывается в 4.30 утра. Профессиональным взглядом Ирма способна сама определить происхождение улова, но она берет этикетки для своих клиентов.

"Если будут вопросы, мне достаточно будет просто показать бумажку, - говорит женщина. - Из нее ясно следует, что рыба поймана в местных водах. Там даже называние судна фигурирует. Продукт идеально отслеживается."

Возможность проследить происхождение рыбы, проконтролировать каждый этап в цепочке поставок - от рыбака до прилавка - обязательна для работников отрасли. Требование прописано в директивах ЕС. Цель - дать покупателю возможность сделать осознанный выбор.

Европейский союз сегодня импортирует около 70% потребляемой рыбы, однако опросы показывают растущий интерес потребителей к местному производству. Тенденция усилилась в пандемию, когда из-за карантинов нарушились международные поставки.

Благодаря абсолютной прозрачности всех этапов клиенты Ирмы могут быть уверены, что покупают свежайшую рыбу, которая еще менее суток назад плескалась в местных водах. У прилавка покупатели хвалят товар: у Ирмы, по их словам рыба всегда наилучшая.

Хозяйка считает, что этикетки особенно удобны для неопытных покупателей: "Так их не обманут" - считает она.

Большинство клиентов довольны этикетками. Есть предложения указывать экологический след продукта и конкретный район промысла.

"На этикетке говорится, что рыба - из северо-западной или юго-восточной части Атлантики. Это недостаточно подробно, - сокрушается пожилой мужчина. - Понятно, что рыба из Атлантического океана, но неясно, откуда именно".

Координаты свежей рыбы

Для местного рынка предназначен не весь местный улов. Часть уходит в другие районы Испании и на экспорт. Но и здесь на всех этапах маршрута информационная прозрачность остается приоритетом, это - один из столпов политики по обеспечению пищевой безопасности в Евросоюзе.

В логистической компании Transfrio Rias Baixas - сотни грузовиков. В любой момент менеджеры могут сказать, где находится любой из них и что он перевозит.

На каждой упаковке с морепродуктами, которые проходят через фирму, обязательно присутствует подробная опись содержимого.

Хорхе Абал Нарталло, исполнительный директор, поясняет: "На этикетке указано латинское название промыслового вида, коммерческое название продукта; там указано, каким способом производился улов, дата промысла, адрес доставки и вся прочая информация, которую продавец обязан предоставить в соответствии с испанскими и европейскими правилами".

Добиться такой информационной согласованности и прозрачности для порта Виго было непростой задачей учитывая, что через него ежегодно проходит почти миллион тонн рыбы, выловленной в Европе, Африке, Азии и Америке.

Лола Ройс, менеджер портовых операций, вспоминает: "Мы проделали сравнительно быстрый путь от довольно слабой системы контроля за документацией до строгой, и сейчас у нас - вполне хороший уровень оцифровки. Речь идет об относительно недавнем рывке вперед - я говорю о последних пяти годах".

Кто спрятан в банке?

Некоторые из морепродуктов перерабатываются в консервы - но и на этом этапе контроль и прозрачность соблюдаются неукоснительно.

Исторический завод Conservas Cerqueira производит 70 миллионов банок в год. Содержимое каждой можно отследить в деталях - вплоть до судна, которое выловило рыбу.

Мануэль Альдао Курра, заместитель директора, комментирует: "В случае санитарного кризиса на рынке или по запросу потребителя достаточно посмотреть на срок годности, указанный на банке, и отталкиваясь от него, мы можем проследить всю производственную цепочку, вплоть до сырой рыбы".

Европейские потребители полагаются на эту нормативную систему везде, где они приобретают рыбу или морепродукты - на рынке, в ресторане, при покупке свежей, замороженной, консервированной продукции вне зависимости от того, идет ли речь о рыбе, выловленной в естественных условиях или выращенной на акваферме.

Эти жесткие требования гарантируют безопасность пищевой продукции и позволяют защитить морские ресурсы, противодействуя незаконному промыслу, предотвращая чрезмерную эксплуатацию в Европе и мире. Этот акцент на устойчивое развитие - важная часть европейской инициативы "От фермы к вилке", европейского "Зеленого курса" и стратегии ЕС по сохранению биоразнообразия.

Такой подход также помогает частным предприятиям, таким как семейный ресторан Pedra в Виго. В пандемию устойчивость их бизнеса как никогда зависит от уверенности клиентов в высочайшем качестве местной рыбы и моллюсков, представленных в меню.

Шейла Пассос Ковело, менеджер ресторана, рассказывает: "Рыба, которая только что из моря, отличается по вкусу от рыбы, пойманной девять дней назад. Последняя, кстати, часто считается "свежей", даже если подверглась частичной заморозке на судне. Без детальной информации мы бы не знали точно, что именно готовим и подаем нашим клиентам."

Главное — чтобы путешествие рыбы с морских глубин на наши тарелки прошло с комфортом!