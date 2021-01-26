"Еврозона восстановится только в 2022 году"

Международный валютный фонд повысил свой прогноз глобального экономического роста в этом году после спада в 2020 году, вызванного коронавирусом. К нам присоединяется главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Саша Вакулина, Euronews:

Если мы говорим о глобальном прогнозе, то он был пересмотрен в сторону повышения, и теперь ожидается, что он вырастет на 5,5% в этом году. Но прогноз по еврозоне хуже ожиданий по сравнению с октябрьскими прогнозами. Что касается роста, то его прогноз был понижен до 4,2%. Как вы оцениваете ситуацию в еврозоне?

Гита Гопинат, главный экономист МВФ:

— Понижение прогноза роста в еврозоне примерно на 1% в 2021 году отражает две вещи. Во-первых, 2020 год был несколько сильнее, чем мы ожидали, поэтому сокращение было менее серьезным. Но мы имеем дело с негативным влиянием вынужденных дополнительных ограничительных мер.

Саша Вакулина, Euronews:

Когда мы взлянем на прогнозы на 2021 год, мы видим, что роста в еврозоне будет недостаточно, чтобы компенсировать потери в регионе в 2020 году.

Гита Гопинат, главный экономист МВФ:

— Это так. Еврозона вернется к допандемическому уровню только в 2022 году. Этого года будет недостаточно. Отчасти потому, что восстановление было немного сдвинуто, опять же, из-за первого квартала и ограничительных мер, которые вводятся. Все это замедляет активность.

Саша Вакулина, Euronews:

Многочисленные разрешения на использование вакцин и начало вакцинации в некоторых странах в декабре вселили надежды на возможное прекращение пандемии. Но как это медленное внедрение вакцины, которое мы наблюдаем, могло отложить восстановление еще больше по сравнению с тем, что вы только что сказали.

Гита Гопинат, главный экономист МВФ:

— Наше исходное предположение для еврозоны состоит в том, что к концу 2021 года население получит коллективный иммунитет за счет прививок. Но опять же - если этого не произойдет и ситуация резко замедлится - это, конечно, отрицательно скажется на наших перспективах.