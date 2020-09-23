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Бизнес

Коронавирус замедляет экономику еврозоны

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 Ирина Александрова
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Barcelona, SPAIN
Barcelona, SPAIN   -   Авторское право  Emilio Morenatti/AP2020
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Восстановление экономики еврозоны замедляется из-за роста числа случаев заражения и введения новых ограничений, сдерживающих распространение коронавирусной инфекции. Рост производства компенсировал спад в секторе услуг.

Сводный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг в странах с единой валютой снизился по сравнению с августовским показателем на 1,8 пункта, чуть превысив отметку в 50, отделяющую рост от сокращения. Таковы данные аналитической компании IHS Markit.

Организация отмечает, что значение показателя в сентябре стало минимальным за три месяца. Аналитики в среднем ожидали, что индекс составит 51,7 пункта.

Эксперты опасаются наступления рецессии в последующие три месяца и отмечают, что восстановление экономики еврозоны напрямую связано с тем, удастся ли взять под контроль пандемию коронавируса.

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