В Еврозоне растет уровень безработицы

Экономика Еврозоны пытается встать на ноги. С начала пандемии некоторые магазины, рестораны и предприятия так и не открылись. Многим открывшимся, чтобы выжить, пришлось сократить рабочие места. Уровень безработицы в ЕС продолжает расти.

В Еврозоне с июня по июль общий уровень безработицы вырос на 0,2% и теперь составляет 7,9%, сообщает Евростат. Еще сложнее дела обстоят с уровнем безработицы среди молодежи. Он вырос до 17,3%.

Даррен Маккафри, Euronews

"На бумаге цифры не так уж и плохи, не правда ли? Но проблема в том, что они не отражают всей реальности. Полное влияние этого кризиса мы увидим в ближайшие месяцы".

Лука Визенити, секретарь Европейской конфедерация профсоюзов (ETUC)

"В этом отчете отсутствуют данные о временно безработных, о тех, кто работает по краткосрочным контрактам или получает поддержку от государства. Насколько нам известно от наших коллег на местах, еще 45 миллионов человек находятся в состоянии временной безработицы. Сейчас, пока все ждут деньги из фонда восстановления, нельзя допустить, чтобы эта временная безработица превратилась в постоянную. Это станет настоящей катастрофой".

Пока депутаты Европарламента начинают обсуждения нового семилетнего бюджета ЕС, некоторые эксперты считают, что Европе стоит приготовиться к целому десятилетию безработицы.