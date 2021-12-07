Евро готовится к двадцатилетию

В карманах, кошельках, домашних копилках и на банковских счетах - банкноты и монеты евро, единой европейской валюты, сопровождают жителей ЕС без малого 20 лет. Юбилей отметят в январе, а на последнем заседании этого года министры финансов стран еврозоны вспоминали, как проходила великая валютная трансформация.

Итак, 2 десятилетия назад 11 из тогдашних 15 членов Евросоюза сказали евро "да", попрощавшись с национальными денежными единицами. Сегодня евро является официальной валютой для 340 миллионов человек в 19 странах еврозоны - этого сформированного в рамках ЕС валютного союза.

Самая молодая валюта в мире, евро вступит в третье десятилетие в новом обличье. Европейский Центральный Банк пообещал к 2024 году изменить дизайн банкнот. К обсуждению тем будут привлечены жители стран еврозоны. Им предстоит составить перечень предложений, из которых затем выберут лучшие. ЕЦБ дает гражданам свободу творчества, требование одно - сделать внешний вид банкнот близким и понятным для европейцев любого возраста и происхождения