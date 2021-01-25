Португалия не стала менять президента

Марселу Ребелу де Соуза переизбран на пост президента Португалии. На прошедших в воскресенье выборах он получил более 60% голосов. После объявления о победе политик назвал своим приоритетом борьбу с коронавирусной пандемией и восстановление экономики. Он пообещал учитывать интересы всех политических сил в стране.

Я полностью осознаю, что то доверие, которое вы вновь оказали мне, нельзя воспринимать как карт-бланш. Тот, кто получает мандат, должен быть президентом всех без исключения португальцев. Марселу Ребелу де Соуза президент Португалии

Второе место на этих выборах заняла представительница Социалистической партии Ана Гомеш — она получила около 13% голосов, лишь незначительно обойдя Андре Вентуру, лидера крайне правой либерально-консервативной партии Chego, образованной в 2019 году. Вентура поздравил сторонников с победой над коммунистами, которые не попали в первую тройку. «Эта ночь запомнится одним — тем, что мы разгромили крайне левую партию в Португалии», — заявил он.

Явка на этих президентских выборах оказалась немного ниже, чем пять лет назад. Это объясняют, в том числе, опасениями португальцев за своё здоровье: в преддверии голосования медицинские службы зафиксировали максимальное число заболевших и умерших от коронавируса за сутки.