Президентские выборы в Португалии

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта поблагодарил сограждан за то, что они пожертвовали своим выходным и в разгар эпидемии пришли на участки: в стране выбирают президента. Правда, явка по имеющимся данным, оказалась невелика: к полудню на участки пришли 17% избирателей.

В гонке участвуют 7 кандидатов, в том числе и действующий глава государства, 72-летний Марселу Ребелу де Соуза. Он очень популярен в стране, и опросы отдают победу ему: за Соузу готовы голосовать почти две трети избирателей. В таком случае ему гарантирована победа уже в первом туре.

Тем не менее, по мнению наблюдателей, на этих выборах речь идёт не столько о личных качествах кандидатов, сколько о доверии властям на фоне пандемии. Португалия оказалась в числе стран, чья экономика особенно сильно пострадала от карантинных ограничений, что может привести к серьёзным социальным проблемам.