Президентские выборы в Португалии: что станет с правительством меньшинства?

Выборы президента в воскресенье пройдут в Португалии на фоне пандемии и действующего в стране режима ЧП. Аналитики гадают, как результаты повлияют на будущее правительства меньшинства во главе с социалистами.

Свою кандидатуру они не выдвинули. Но их лидер - премьер-министр Антониу Кошта - неофициально поддержал действующего главу государства Марселу Ребелу де Соузу, которому прочат победу социологи. Несмотря на то, что президент республики имеет в основном церемониальные полномочия, итоги голосования могут поменять расклад сил в верхах.

Афонсо Кардо, студент факультета политологии, Университет Минью:

"Премьер поддержал президента Ребелу де Соузу, поскольку тому предсказывают победу. Кошта не хотел упускать момент. Он хотел в той или иной мере сохранить благосклонность президента".

"Важно не только, победит ли Марселу Ребелу де Соуза, но и будет ли у него существенный отрыв. В этом случае и в сочетании со слабым результатом левых коалиционных партнёров Социалистической партии, позиция премьер-министра Антониу Кошты на переговорах укрепятся". Томас Перейра студент факультета политологии Университета Минью

Сегодня у руля Португалии находится правительство меньшинства во главе с социалистами в коалиции с левыми. Но на последнем голосовании по бюджету страны левый блок соцпартию не поддержал.

Хосе Палмейра, профессор политологии, Университет Минью:

"По моему мнению, социалистов устроит, если Ребелу де Соуза не получит большого перевеса, чтобы тот не чувствовал особой поддержки. Иначе это может привести к дисбалансу во властных отношениях между президентом и правительством.

Португалия - в числе стран, наиболее остро переживающих пандемический кризис. Что неизбежно сказывается на её социальной сфере и экономике. Это, в свою очередь, серьёзно затрудняет работу правительства меньшинства.

"Позиции президента республики могут усилиться в течение следующего срока, если, например, возникнет политический кризис. В ситуации, когда правительство должно смениться до истечения срока его полномочий и полномочий законодательного органа, роль президента является основополагающей. Тогда он выступает в качестве посредника в процессе формирования парламентского большинства". Хосе Палмейра профессор политологии Университета Минью

Филипа Соарес, корреспондент Euronews:

"Поскольку португальцы испытывают на себе все таяготы карантинных мер, есть опасения, что явка на президентские выборы в воскресенье может быть даже ниже, чем на предыдущих, а это скорее всего повлияет на общий результат".