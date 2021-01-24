Португалия выбирает президента

В Португалии проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент, 72-летний Марселу Ребелу де Соуза. Это голосование сравнивают с вотумом доверия государственной политике в условиях коронавирусной пандемии и спровоцированного ею кризиса. Португалия оказалась в числе стран, чья экономика особенно сильно пострадала от карантинных ограничений. Аналитики предупреждают, что это грозит серьёзными социальными проблемами.

Данные последних соцопросов перед выборами свидетельствуют о том, что Марселу Ребелу де Соуза, несмотря на кризис, по-прежнему пользуется широкой поддержкой избирателей. За него готовы проголосовать почти две трети опрошенных центра исследования общественного мнения Eurosondagem. Показательно, что де Соузу, бывшего председателя Социал-демократической партии поддержал и лидер социалистов, глава правительства Антониу Кошта.