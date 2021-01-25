Пандемия в гендерном ракурсе

Вопрос гендерного равенства — в центре внимания участников Давосского экономического форума, который в этом году проходит в онлайн-формате.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отметила , что пандемию нужно рассматривать в гендерном ракурсе: "Ухудшение экономической ситуации особенно сказалось на женщинах, потому что женщины занимают на рынке труда менее стабильную позицию, проблема неустойчивой занятости зачастую наблюдается в теневых секторах экономики. Я бы даже сказала, что рецессия наступила именно для женщин и девочек".

Во Франция число случаев насилия в отношении женщин во время пандемии выросло более чем на 40% . Но министр по вопросам гендерного равенства Франции Элизабет Морено утверждает, что принимаемые правительством меры начали приносить плоды: "Мы приняли целый ряд мер, чтобы поддержать женщин в период пандемии, чтобы у них была гарантированная возможность связаться с ассоциациями и и полицией в случае необходимости. В последнее время мы наблюдаем, что уровень насилия снижается несмотря на то, что пандемию все еще не удалось взять под контроль. Но похоже, что действия правительства, благотворительных организаций и компаний, которые предоставляют услуги женщинам, страдающим от насилия, помогают изменить ситуацию".

Международная организация труда ранее предупредила, что пандемия может свести на нет прогресс, достигнутый в последние десятилетия в вопросах равенства на предприятиях. Участники Давосского форума выразили уверенность, что власти, бизнес и гражданское общество должны работать сообща, чтобы процесс восстановления был равноправным.