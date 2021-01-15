Приоритеты Португалии на посту председателя ЕС

Борьба с последствиями пандемии, восстановление экономики, улучшение социального климата - таковы приоритеты Португалии на посту председателя Совета Евросоюза.

Принимая в пятницу в Лиссабоне главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министр Антониу Кошта отдал должное Германии - предшественнику Поргуталии в качестве ротационного председателя ЕС.

"Немецкое правительство в качестве председателя ЕС проделало отличную работу! - заявил Кошту на совместной пресс-конференции по итогам переговоров. - Поэтому, принимая эстафету, мы сформулировали наш лозунг как "настало время действовать в интересах справедливого, экологически чистого и цифрового будущего".

"Европа - это граждане, Европа - это трудящиеся, малый бизнес как возможность для молодёжи найти работу, ведь молодому поколению нужны перспективы, - заявила в ответной речи Урсула фон дер Ляйен. - Мы говорим о солидарности, особенно во время кризиса. Поэтому я всячески приветствую планы Португалии на посту председателя и их приверженность укреплению нашей модели социальной рыночной экономики".

Первоочередной задачей Лиссабона станет распределение средств в рамках принятого ЕС пакета объемом в 750 млрд евро на преодоление последствий пандемии. Итоги социальной повестки 6 месяцев планируется представить в мае на Социальном саммите в Порту, куда Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен пригласили 27 глав государств и правительств.