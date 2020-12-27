"Винные окна" Флоренции: от чумы до Covid-19

Пандемия коронавируса крайне негативно повлияла на индустрию гостеприимства в Италии, сильно ударив по таким популярным среди туристов городам как Флоренция. Многие рестораны и бары пытаются выжить как могут. Удивительно, но порой в этом им помогают многовековые традиции.

Одна из них - винные окна. Если в стене есть такое отверстие, соблюдать ограничения, связанные с Covid-19, проще - клиентам не нужно заходить внутрь. Через такие отверстия вино продают прямо на улице без посредников.

Такие окна стали появляться во Флоренции во второй половине 16 века. Они использовались для продажи продуктов и были очень полезны для социального дистанцирования во время эпидемии чумы. Сегодня они помогают ресторанам и барам в историческом центре города оставаться на плаву в эпоху Covid-19.

Сильвана Виволи, владелица кафе-мороженого и бара: "Впечатления просто феноменальные, потому что люди заново открыли для себя помимо удовольствия выходить на улицу и знакомиться с другими людьми за пределами своего семейного круга, новое удовольствие - от удивительного шага назад во времени".

Пандемия серьезно повлияла на один из самых туристических городов мира: оборот в барах и ресторанах сократился до 80%.

Альберто Коливикки, владелец ресторана:_ "Почти все вымерло, у нас совсем нет туристов. Мы обслуживаем лишь местных жителей, которые время от времени покупают что-нибудь на вынос, и то редко"._

Лука Паламара, Еuronews: "Эти отверстия, которые были проделаны в стенах несколько веков назад, сегодня используют по той же причине. Тогда, в 17 веке, это была чума, сегодня это пандемия Covid-19, но функция та же. Жизнь должна продолжаться, хотя и со всеми необходимыми мерами предосторожности".

Маттео Фалья, президент ассоциации "Винные окна": "Раньше было так: люди покупали бутылку или бокал вина, а когда надо было заплатить, им протягивали небольшую миску с уксусом, и таким образом монеты, которые они в нее клали, дезинфицировались. В то время это было лучшее, что можно было сделать, чтобы бороться с чумой".

Около четверти местных ресторанов и баров уже в ближайшее время, рискуют полностью закрыться. Но, возможно, мудрая идея из прошлого позволит им хотя бы частично справиться с проблемами в предстоящие месяцы.