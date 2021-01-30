Брюссельский Дом Сольве стал музеем

Брюссельский Дом Сольве — один из всемирно известных шедевров архитектуры модерна — стал музеем и открыл двери для публики. Среди прочего, брюссельские власти хотят оживить туристический сектор, пострадавший из-за коронакризиса.

Здание до сих пор остаётся частной собственностью. Владельцы бережно сохраняли жемчужину ар-нуво и несколько раз спасали её от сноса и разрушения, например после немецких обстрелов во время войны.

Александр Виттамер, владелец дома Сольве:

"Немецкая ракета V1 упала неподалёку, ударная волна прошла через окна и полностью снесла стеклянную крышу. Чтобы восстановить цветные витражи, потребовалось больше двух лет работы с привлечением ведущих мастеров и художников".

Особняк построили на рубеже веков. Его назвали в честь первого владельца, химика Эрнеста Сольве. Дом для него спроектировал Виктор Орта, один из основателей франко-бельгийской разновидности модерна, ар-нуво. Дом Сольве и ещё три здания, которые он возвёл Брюсселе, были в 2000 году признаны всемирным наследием ЮНЕСКО.