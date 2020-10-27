Во Франции открылся Каннский мини-фестиваль

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, из-за которой в этом году был отменен ряд престижных кинофорумов, Каннский фестиваль, хоть и с пятимесячным опозданием, все же открылся во Франции. Правда, проходит он в сокращенном формате. С 27 по 29 октября в конкурсном зале "Люмьер" пройдут показы 4 полнометражных картин, 11 короткометражных фильмов и 17 работ мировых киношкол. Победителей определит жюри, в котором впервые за всю историю фестиваля не будет председателя.

Пьер Лескюр, президент Каннского фестиваля: "О Каннах говорили постоянно - в Довиле, в Сан-Себастьяне, в Венеции, - везде. Было необходимо, чтобы эта великая Каннская революция с конкурсным отбором Тьерри Фремо была завершена величественно, но трезво, - с соблюдением всех инструкций, в ходе этих трех каннских дней, в кругу наших каннских друзей".

Открылся фестиваль фильмом "Триумф" французского режиссера Эммануэля Курколя. Это комедия об известном актере, который дает уроки драматического искусства в тюрьме. Его роль исполнил Кэд Мерад.

Тьерри Фремо, директор Каннского фестиваля: "Прежде всего это не Каннский кинофестиваль, это Каннский кинофестиваль, который приехал в Канны в октябре в разгар этого бурного года, чтобы вспомнить о жителях Канн, здешних зрителях, местном населении, и чтобы представить здесь 3-дневный фестиваль короткометражных и полнометражных фильмов, но это ни в коем случае не миниатюрная репродукция того грандиозного майского праздника".

Покажут на нынешнем Каннском фестивале и грузинскую картину "Начало" Деи Кулумбегашвили, ставшую главным триумфатором фестиваля в Сан-Себастьяне, где она получила четыре приза, в том числе за лучший фильм и режиссуру.