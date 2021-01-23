Ухань после строгого карантина

Китайский город Ухань — первый крупный очаг заражения коронавирусом в мире. Ровно год назад в городе был введен строгий карантин, продлившийся 11 недель. Сегодня мегаполис возвращается к привычной жизни в то время как многие страны мира вводят новые ограничения для борьбы с санитарным кризисом.

Говорят жители города:

"Было очень тяжело во время локдауна. Мы так привыкли к свободному передвижению и внезапно должны были находиться дома, нельзя было выходить на улицу. Мы очень боялись и не знали, как события будут развиваться дальше".

"Я волнуюсь, что вирус может вернутся, лучше, чтобы все получили вакцину. Я боюсь, что могу заразиться, меня это очень беспокоит".

Власти Китая никак не комментируют эту годовщину, в государственных СМИ почти нет упоминаний о городе Ухань. Во Всемирной организации здравоохранения накануне отметили, что еще слишком рано делать выводы о том, что пандемия коронавируса началась с Китая и на данной стадии рассматриваются все гипотезы.