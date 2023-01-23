Ухань: прошло три года после введения первого локдауна

Три года назад в Ухане, городе, где как предполагают, появилась коронавирусная инфекция нового типа, был введен первый в мире локдаун.

Вскоре после появления сообщений о неизвестном науке штамме вируса Уханьский рыбный рынок закрыли, жителям запретили покидать город, транспортное сообщение прекращено. О событиях тех дней напоминает построенная за 10 дней временная больница.

"Это были сложные три года. Все сталкивались с разными трудностями в работе и жизни", - говорит один из жителей города.

"Конечно, нам было страшно: тогда столько людей заболело! Но потом почти никто не заражался. Было несколько случаев недавно, но симптомы были легкие. Этот год будет еще лучше. Сейчас мы не боимся вируса. У нас больше нет этого страха. Мы защищаем себя, носим маски", - делится с журналистами надеждой пожилая женщина.

В начале 2020 года, несмотря на закрытие рынка в Ухане и объявление строгого карантина в городе, новый вирус начал быстро распространяться по миру.

Шокирующие кадры из уханьских больниц предвещали глобальный кризис в сфере здравоохранения, невиданный в этом столетии.

Власти Китая сегодня сообщают, что число тяжелых случаев COVID-19 в больницах по всей стране снизилось почти вдвое. Однако только по официальным данным, за неделю с 13 по 19 января от последствий коронавирусной инфекции скончались более 12 тысяч человек.