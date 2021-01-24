Комендантский час в Нидерландах

В Нидерландах в субботу вступает в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение. В то же время смогут работать, например, службы доставки продуктов. Разрешён также выгул собак.

В парламенте предложение вызвало дебаты, поскольку в последние недели статистика в королевстве постепенно улучшалась. Однако депутаты решили всё же согласиться с предложением, чтобы предотвратить распространение новых штаммов коронавируса.

В стране уже действует жёсткий карантин, заведения, работа которых не считается жизненно необходимой, закрыты.

_"Ну если надо, так надо. Всё равно после девяти на улице делать нечего, ведь всё закрыто. Только из гостей надо вовремя возвращаться. Для меня это не проблема. Может быть, надо было уже раньше так сделать".

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"Это наверное лучше чем карантин, поскольку днём нас не ограничивают. Мы можем продолжать ходить в школу, например. Это гораздо лучше, чем всё время сидеть дома. Эти меры и введены для того, чтобы не было карантина".

В Нидерландах за год подтверждено более 930 тысяч случаев заражения, более 13 тысяч заболевших Covid-19 голландцев скончались.