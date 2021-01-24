Жёсткий карантин в Гонконге

В Гонконге на жёстком карантине оказались несколько городских кварталов. Их жителям — это несколько десятков тысяч человек — в течение по крайней мере двух суток запрещено покидать квартиры. За это время всех их протестируют на коронавирус.

Этот район по сообщениям СМИ известен ночным рынком, и с начала января там подтверждено около 160 новых случаев заражения.

Власти особого административного района до сих пор сдерживали распространение ковида с помощью ограничений и штрафов, но не вводили столь жёстких локдаунов.

В материковом Китае ситуация также напряжённая. "Локдауны" в том или ином виде действуют уже более чем в десятке регионов.

В городе Тунхуа на северо-востоке страны в пятницу начали спешно возводить карантинный центр. Комплекс почти на 1200 комнат должен быть готов уже на следующей неделе. В этом районе в последние дни выявляли по несколько десятков заражений ежесуточно.