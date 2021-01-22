Великобритания: длительные сроки за гибель вьетнамских мигрантов

Семерых человек признали виновными и приговорили к разным срокам в Лондоне по делу о гибели 39 вьетнамских мигрантов.

Два основных обвиняемых, руководящих транспортировкой мигрантов — 41-летний Ронан Хьюз из Северной Ирландии, и 43-летний гражданин Румынии Георге Ника были приговорены к 20 и 27 годам тюремного заключения, соответственно, за непредумышленное убийство и контрабанду людей.

Остальных пятерых водителей приговорили к срокам от 3 до 18 лет за перевозку мигрантов.

Преступники зарабатывали деньги на страданиях. Они осознавали опасность того, что они делают, но они все равно делали это. Они обращались с жертвами как с товаром и перевозили их такими способами, как мы бы не стали перевозить и животных Дэниэл Стотен главный инспектор сыскной полиции Эссекса

Тела 39 погибших вьетнамцев полиция графства Эссекс обнаружила 23 октября 2019 года в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Нелегальные мигранты задохнулись в запертом рефрижераторе, температура в котором поднялась до 38,5 градусов Цельсия. Многие из них проделали долгий путь - сначала из Вьетнама в Россию, а затем через Латвию, Литву, Польшу и Германию в Бельгию.

По словам судьи, все они умерли "мучительной медленной смертью" от удушья или теплового удара.