Вьетнам поможет расследовать трагедию в Эссексе

Правительство Вьетнама проведёт собственное расследование по подозрениям в торговле людьми. Ранее британская полиция сообщила, что из 39 мигрантов, чьи тела были найдены в грузовике на окраине Лондона, были уроженцами Вьетнама. В частности, посольству в Великобритании даны указания всячески содействовать правоохранительным органам. Полиция со своей стороны обратилась ко вьетнамской диаспоре с просьбой о содействии.

Мартин Пасмор, детектив:

«Пока у нас нет достаточных оснований для того, чтобы говорить о национальности погибших, найденных в грузовике. Сейчас я могу лишь сказать о том, что мы нашли все тела.»

Ранее следователи сообщали, что погибшие — граждане Китая. В Пекине также пока не подтвердили и не опровергли эту информацию, посольство проверяет данные, полученные от полиции.

Западные журналисты разыскали во Вьетнаме людей, с которыми перестали выходить на связь родные и знакомые, отправившиеся в Европу на заработки.

«Я знаю, что мой сын был в том грузовике: у меня есть родственники, которые там работают, они позвонили мне и всё рассказали. Они должны были встретить его в условленном месте. Они знали время и маршрут, и потому я верю им, если они так говорят. Я думаю, это правда, потому что сын со мной так и не связался».

Причиной смерти эксперты назвали переохлаждение: на время путешествия людей заперли в морозильной камере, где температура не поднималась выше -25°C.

По подозрению в причастности к убийству, а также к сговору с целью незаконной транспортировки людей, арестованы уже пять человек, в том числе водитель грузовика.