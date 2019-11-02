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Великобритания

Британия: погибшие в грузовике мигранты были вьетнамцами

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  Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Британия: погибшие в грузовике мигранты были вьетнамцами
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Все обнаруженные в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс мигранты были гражданами Вьетнама. Об этом заявили в полиции Эссекса. Правоохранительные органы также сообщили, что пока не могут раскрыть личности мигрантов в интересах следствия.

Тела мигрантов были обнаружены 23 октября в Грейсе. Люди, по данным СМИ, погибли из-за переохлаждения. Грузовик был доставлен в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.

В настоящий момент под стражей остаются двое подозреваемых в причастности к гибели мигрантов. Еще трое задержанных были освобождены под залог до середины ноября.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук распорядился провести расследование в связи с возможным незаконным перемещением людей, а также обязал министерство иностранных дел страны следить за развитием ситуации и сотрудничать с соответствующими британскими службами. Изначально следователи считали погибших мигрантами из Китая.

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