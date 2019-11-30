Тела вьетнамцев доставили домой

Тела последних 23 погибших граждан Вьетнама, обнаруженных в октябре в рефрижераторном грузовике в Великобритании, в субботу были переправлены на родину. Ранее в среду туда репатриировали тела 16 других вьетнамцев. Останки погибших доставили самолетом в аэропорт Ханоя. Оттуда их отвезли родственникам на машинах скорой помощи. В связи с гибелью людей правоохранительные органы Вьетнама арестовали 10 человек.

Тела 39 погибших вьетнамцев полиция графства Эссекс обнаружила 23 октября в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Нелегальные мигранты насмерть замерзли в рефрижераторе. Изначально жертв назвали гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они были вьетнамцами. Многие из них проделали долгий путь в поисках лучшей жизни - сначала из Вьетнама в Россию, а затем через Латвию, Литву, Польшу и Германию в Бельгию.

В Великобритании задержаны уже несколько подозреваемых. В их числе - водитель грузовика, который признался в пособничестве нелегальной миграции.