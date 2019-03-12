Зидан в "Реале": снова в бой

Дважды вошел в одну реку. Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского "Реала".

Покинувший команду на пике формы 9 месяцев назад до ухода главной звезды мадридцев Криштиану Роналду француз должен вернуть болельщикам веру после неутешительных результатов клуба и вылета из Лиги чемпионов.

"Я ушел в подходящий для себя момент после двух с половиной лет работы. И это было мое решение, которое я считал правильным. Сегодня после 9-месячного перерыва я захотел вернуться. И теперь нам нужно достойно закончить сезон и важнее всего - подготовиться с следующему", – заявил вернувшийся тренер.

Болельщики королевского клуба воспринимают возвращение Зидана как руку помощи в непростые времена для команды:

"Он должен спасти то, что осталось и пройти квалификацию в Лигу чемпионов, единственное, на что сейчас можно надеяться. И сейчас самое главное, что у него есть достаточно времени, чтобы подготовить команду к хорошему началу следующего сезона"

"Это правильное решение, потому что Жозе Моуриньо не был подходящим вариантом, так как у него были напряженные отношения с командой"

Помимо Зидана португальца называли одним из основных претендентов на возвращение в клуб.