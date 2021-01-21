Халяльные вакцины: где правда, а где ложь?Комментарии
В то время как программы вакцинации активно внедряются по всей Европе, органы здравоохранения обеспокоены тем, как на них отреагируют различные общины и этнические группы.
Некоторые антипрививочные кампании в интернете нацелены на мусульманское население континента.
Это всемирная проблема. Президент Индонезии Джоко Видодо недавно сделал прививку китайской вакциной от коронавируса перед плакатом, провозглашающим, что она халяльная, а значит разрешенная в исламе.
В то время как производители всех трех вакцин, доступных на европейском рынке, в один голос заявляют, что их продукция не содержит компонентов из организма свиньи, а значит она халяльная и кошерная.
Параллельно исламские ученые пытаются противостоять антипрививочной пропаганде.
Недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало, что представители этнических меньшинств в два раза чаще умирают от COVID-19, чем представители белого населения, составляющего большинство. Именно поэтому для властей важно, чтобы все общины присоединились к вакцинации.