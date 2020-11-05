Франция: более половины мусульман до 25 лет считают, что законы шариата важнее законов страны

Более половины французов-мусульман в возрасте до 25 лет (57%) считают, что законы шариата важнее, чем законы республики, показал опрос института общественного мнения Ifop. Эта цифра выросла на 10% по сравнению с 2016 годом. В то же время среди католиков процент тех, для кого нормы религии важнее законов государства, всего 15%.

Более того, две трети французов-мусульман считают недопустимым, чтобы учитель показывал ученикам карикатуры на религиозных деятелей. 80% католиков относятся к демонстрации таких рисунков положительно.

Совершенно противоположных взглядов католики и мусульмане придерживаются и по поводу ношения религиозной атрибутики. Неважно, идет ли речь о родителях, сопровождающих школьников во время экскурсии, студентах вузов, работниках частного сектора или государственных служащих, мусульмане в основном поддерживают ношение религиозной атрибутики (75%, 70%, 69% и 63% соответственно). Католиков, разделяющих эту позицию, в разы меньше - 18%, 18%, 19% и 15%. Примерно той же позиции придерживаются и атеисты (27%, 23%, 22% и 18%).

А что насчет специальных "женских" часов в бассейнах? 81% мусульман одобряют это предложение, среди католиков таких всего 16%, среди атеистов - 24%.

"Сегодня некоторые склонны говорить о террористах-исламистах как об "одиноких волках", фундаменталистах, чье буквальное и радикальное видение Корана вовсе не отражает точку зрения мусульман. Хотя в этом опросе не рассматривался вопрос, насколько правомерным респонденты считают применение насилия, это исследование, тем не менее, показывает, что значительная часть мусульманской молодежи разделяет с исламистами идею о том, что предписания, принятые их религией, должны быть важнее французского законодательства", - говорит Франсуа Краус, директор отдела политики/новостей Ifop.

Опрос также показал, что процент людей, негативно относящихся к светским ценностям, выше среди молодежи, независимо от их религии. Лишь 58% опрошенных в возрасте до 25 лет поддержали право учителей показывать карикатуры на религиозную тематику на уроках, посвященных свободе слова. Среди людей старше 35 лет таких 79%.

Также более половины респондентов (53%) до 25 лет высказались за то, чтобы у родителей было право носить религиозную атрибутику во время школьных экскурсий. И всего 19% опрошенных старше 35 лет придерживаются тех же взглядов.