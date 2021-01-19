COVID-19: круглосуточная вакцинация - способ замедлить темпы заражения

Почти три с половиной миллиона инфицированных и 90 тысяч летальных исходов - на фоне галопирующей пандемии в Британии создаются новые "вакцинодромы".

Используются любые большие пространства под крышей, включая, например и кафедральные соборы, как, это сделали в графстве Стаффордшир.

Власти подчеркивают, что у них не остается ни времени, ни пространства для манёвра - уже сейчас в стационарах находится свыше 37 тысяч пациентов с COVID -19, в Лондоне полагают, что вакцинация может вестись круглосуточно и без выходных.

Утром во вторник стало известно, что противокоронавирусный препарат Pfizer/BioNTech уже произведен в количестве 40 миллионов доз и был получен в 60 странах мира.

На него уповают в, частности, в Бельгии - там ученые выявили инфицированных так называемым "британским штаммом", он гораздо заразнее.

Вот что рассказывает мэр бельгийского Хатхэльста Йорис Хиндрикс: "Эта мутация вызывает нашу озабоченность, вот тут, в медико-социальном учреждении, этот штамм был выявлен у 63 обитателей".

Схожая картина наблюдается и в Швейцарии. Там не менее заразный южноафриканский штамм добрался до фешенебельного Сен-Морица, им были инфицированы постояльцы в двух отелях, теперь все жители курорта должны сдать тест на вирусоносительство.

В Германии, сравнительно легко проскользившей по первой волне пандемии, размышляют над ужесточением и без того строгих ограничений.

Новым распоряжением властей федеральной земли Бавария отныне обязательно ношение не просто маски, а респиратора - в магазинах и в общественном транспорте.

Эта жительница Мюнхена считает "это решение полезным".

"Мы будем неукоснительно этому предписанию следовать", - добавляет она, - "Да и особого выбора у нас нет. Если бы все носили маски в соответствии с правилами, может, мы бы и не дошли до подобной ситуации. Так что, ничего не поделаешь, надо так надо".

В Китае власти ввели еще один локдаун - теперь на северо-востоке страны, в карантине оказались еще свыше трех миллионов человек.

В зоне действующих с понедельника ограничений оказался Шицзячжуан, административный центр провинции Хэбэй.

В настоящий момент в мире заражены коронавирусом свыше 96 миллионов человек, от вызванного им COVID -19 скончались свыше двух миллионов заболевших.