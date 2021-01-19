Готовятся паспорта для вакцинированных европейцев

Видя, что вакцинация от коронавируса набирает в Евросоюзе ход, его политики уже готовят возвращение своих стран к нормальной жизни. Его важнейшей частью называют восстановление свободы поездок по континенту. Это особенно важно для курортных направлений.

Член Комитета Европарламента по транспорту и туризму из Португалии поддерживает идею введения сертификата или особого паспорта для тех пассажиров, которым сделали прививки:

«Основная цель этого такова: если человек уже вакцинирован, то ему не нужно будет сдававать ПЦР-тест или уходить на карантин, - сказала Клаудиа Монтейру де Агиар. - Такую процедуру мы хотим ввести для людей, которым нужно ехать в другую страну. Её можно сделать ускоренной, чтобы облегчить передвижение граждан ".

Еврокомиссии сообщила, что уже работает с государствами-членами над сертификатами о вакцинации. Но её вице-председатель предостерёг о возможности дискриминации некоторых категорий путешественников:

«Я бы подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах мы не хотим создавать такую ​​ситуацию, когда людям, которые не хотят вакцинироваться, или не могут быть вакцинированы, например, по медицинским причинам, будут каким-либо образом ограничены права и свободы ", - сказал Марош Шефчович.

В некоторых странах люди, которые прошли вакцинацию и поэтому не считают себя источником инфекции, жалуются на то, что им затрудняют выезд за границу без достаточных причин. В других, например, во Франции, где желающих получить прививку сравнительно мало, многие отвергают идею введения сертификатов. Среди них - профессор европейского права из Парижа:

«В конце концов, вакцина способна устранить симптомы, но не остановить передачу, поэтому основания для сертификации кажутся очень слабыми, - сказал Альберто Алеманно. - С научной точки зрения трудно обосновать необходимость сертификации, поскольку на самом деле он не защищает других людей от заражения ».

В четверг на переговорах по удалённой связи лидеры ЕС попытаются выработать общую позицию по сертификатам о прививках в надежде начать их массовой оформление до конца января. Но это участникам саммита вряд ли удастся, если они будут прежде всего сетовать на недостаточные темы вакцинации и обвинять друг друга в стремлении заполучить побольше доз для своих стран.