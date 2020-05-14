Португалия: новый знак качества

Португалия заинтересована в привлечении туристов и обещает принять меры для защиты гостей от коронавируса. Управление туризма Португалии в сотрудничестве с компетентными органами проверит гостиницы, рестораны и туристические компании страны, чтобы по итогам предоставить им лейбл "Безопасное и чистое заведение ". Для этого необходимо соответствовать требованиям Генерального управления по здравоохранению. Знак качества можно получить бесплатно и он будет действителен в течении года. Заявки принимают онлайн. За лейблом уже обратились около трех с половиной тысяч предприятий туристического сектора. Все обладатели знака качества дают согласие на внеплановые проверки. Компании должны разработать новые протоколы по уборке помещений, измерению температуры и доступности средств защиты. В рамках инициативы предлагаются обучающие программы.

В прошлом году Португалию посетили более 23,5 миллионов человек, но в этом году ожидается значительное снижение доходов в сфере туризма. Власти призывают жителей Португалии поддержать внутренний рынок и провести отпуск в стране.