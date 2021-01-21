Париж и Лондон готовы помочь "Евростару"

Власти Франции и Великобритании готовы оказать помощь железнодорожной компании Eurostar, которая занимается перевозкой пассажиров по тоннелю под Ла-Маншем. Фирма жестоко пострадала из-за коронакризиса, потеряв в прошлом году 95% пассажиров и 82% оборота.

Руководители "Евростара" требуют такой же помощи, какую власти разных стран оказывали авиакомпаниям — в противном случае перевозчик уже весной обанкротится.

Жан-Пьер Фаранду, глава SNCF:

"Сейчас у нас в сутки ходит только один поезд между Парижем и Лондоном, и ещё один из Лондона в Брюссель и Амстердам. Но эти поезда заполнены едва на 10%. Так что ситуация и правда очень непростая. Компании уже оказана финансовая помощь, и сейчас идут дискуссии между французским и английским правительствами, поскольку они оба связаны с этим".

55% "Евростара" принадлежит французским железным дорогам — это государственное предприятие. 5% принадлежит государственным же железным дорогам Бельгии. А вот британские власти свои 40% ещё в 2015 году продали консорциуму в составе фонда пенсионного страхования из Квебека и инвестиционной фирмы из США.

По словам руководителей "Евростар", в Великобритании компанию считали французской — ведь её большая часть принадлежит Франции; а в самой Франции её воспринимали как британскую, поскольку базируется она в Лондоне.

По этой причине ни то, ни другое правительство до последнего времени не включало Eurostar в свои планы помощи перевозчикам. Компания уже вязала кредит на 450 миллионов евро, ещё 220 миллионов вложили акционеры.

В "Евростаре" надеются также, что власти трёх стран — с участием Бельгии — смогут договориться и о единых санитарных требованиях на маршрутах поездов.