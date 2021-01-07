Ryanair сокращает число рейсов

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы Ryanair с 21 января в значительное мере сокращает число рейсов в Великобритании и Ирландии из-за новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Ранее правительства этих стран ввели строгий карантин. В авиакомпании посчитали эти меры драконовскими и призывают к их отмене. Ирландский лоукостер понизил годовой прогноз пассажиропотока с 35 до 26-30 миллионов пассажиров.

Руководство компании напомнило, что Всемирная организация здравоохранения ранее подтвердила, что правительства должные делать все возможное для предотвращения жестких локдаунов, а ограничения на передвижения в Ирландии уже и так самые строгие Европе.

В Ryanair призвали власти Ирландии, где до 12 января наложен запрет на авиасообщение с Соединенном Королевством, увеличить темпы вакцинации.

По итогам прошлого года, европейские авиакомпании, аэропорты и авиадиспетчерские службы потеряли в общей сложности свыше 56 миллиардов евро евро и перевезли на 1,7 млрд пассажиров меньше, чем в 2919 году.