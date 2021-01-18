Компания Eurostar оказалась на грани разорения

Железнодорожная компания Eurostar, поезда которой соединяют Великобританию с Францией и Бельгией, просит британское правительство о помощи. В компании надеются на то, что власти Соединенного королевства предоставят им заем, несмотря на то, что по правилам на помощь могут претендовать только авиаперевозчики и британские железнодорожные компании.

Обращение к властям подписали главы нескольких десятков предприятий. В письме говорится, что эта ситуация грозит Лондону и Великобритании экономическими и репутационными потерями.

Компания оказалась на грани разорения из-за сокращения пассажиропотока в эпоху пандемии. С марта по ноябрь число пассажиров упало на 95 процентов.

До кризиса в пиковые часы из Лондона до Парижа и Брюсселя ходило по два поезда в час, теперь же за весь день всего два состава.

Eurostar на 55% принадлежит французской железнодорожной компании SNCF. Британские власти продали свою долю частным компаниям в 2015 году за 757 миллионов фунтов стерлингов. Еще пятью процентами владеет Национальное общество бельгийских железных дорог.