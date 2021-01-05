Локдаун: авиакомпании под ударом

Из-за локдауна британские авиакомпании British Airways и EasyJet вынуждены пересмотреть свои планы и наверняка сократят число рейсов.

Уже ясно, что карантин лишит их дохода в период школьных февральских каникул. Хуже - аналитики предрекают, что это скажется на бронировании билетов на Пасху и лето.

В British Airways заявили, что сейчас всё внимание сосредоточено на сохранении направлений, по которым осуществляются перевозки жизненно важных грузов.

Чтобы удержаться на плаву в первую и вторую волну коронавируса, авиаперевозчикам уже пришлось провести реорганизацию. Авиакомпания British Airways объявила о сокращении 13, а EasyJet - 4,5 тысяч сотрудников. Руководство последней обратилось к правительству с просьбой о финансовой помощи.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, до пандемии сектор авиаперевозок обеспечивал 1 миллион 600 тысяч рабочих мест и 4,5% ВВП страны.

Тем временем, австралийская авиакомпания Qantas Airways открыла бронирование билетов на международные рейсы с 1 июля, вероятно, полагая, что к тому времени вакцинация остановит распространение коронавируса.