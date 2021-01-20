Новые случаи COVID-19 на Australian Open

Общее число заражённых коронавирусом лиц, приехавших на Открытый чемпионат Австралии по теннису, увеличилось до 10 человек. В среду положительные тесты на COVID-19 сдали еще трое.

На строгом карантине остаются 72 человека. Они контактировали с заболевшими пассажирами, которые прилетели в Мельбурн рейсами из Лос-Анджелеса, Дохи и Абу-Даби.

Утром в среду нам стало известно еще о трех положительных результатах. О них будет сообщено завтра. Один из них - у игрока, который, как мы абсолютно уверены, еще заразен, он находился в строгой изоляции, потому что прилетел одним из рейсов, где уже были заболевшие. Другой положительный тест так же у игрока, а третий - у его помощника. Департамент здравоохранения и социальных служб внимательно изучит результаты этих тестов, чтобы убедиться, что риска заражения больше нет Лиза Невилл министр по чрезвычайным ситуациям штата Виктория

Игроки вынуждены тренироваться в своих гостиничных номерах.

Ряд теннисистов призвал улучшить условия на карантине: в том числе обеспечить тренировочным инвентарём каждый номер, а лучше разместить в частных домах с кортами, а также позволить игрокам посещать своих наставников при условии отрицательных ПЦР-тестов