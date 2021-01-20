Новые случаи COVID-19 на Australian Open

Новые случаи COVID-19 на Australian OpenКомментарии
Авторское право Kin Cheung/AP
Общее число заражённых коронавирусом лиц, приехавших на Открытый чемпионат Австралии по теннису, увеличилось до 10 человек. В среду положительные тесты на COVID-19 сдали еще трое.
На строгом карантине остаются 72 человека. Они контактировали с заболевшими пассажирами, которые прилетели в Мельбурн рейсами из Лос-Анджелеса, Дохи и Абу-Даби.
Игроки вынуждены тренироваться в своих гостиничных номерах.
Ряд теннисистов призвал улучшить условия на карантине: в том числе обеспечить тренировочным инвентарём каждый номер, а лучше разместить в частных домах с кортами, а также позволить игрокам посещать своих наставников при условии отрицательных ПЦР-тестов