Australian Open на карантине: теннисисты вынуждены тренироваться в номерах отеля

Теннисисты вовсю готовятся к Открытому чемпионату Австралии, не выходя из отеля. Более 70 игроков, прилетевших на турнир, были вынуждены отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Среди них — Виктория Азаренко, Каролина Плишкова, Белинда Бенчич, Светлана Кузнецова. Причина — положительные тесты на коронавирус, которые были выявлены у пассажиров рейсов, прилетевших в Мельбурн из Лос-Анджелеса, Дохи и Абу-Даби.

Те же, кому повезло не попасть в один самолет с зараженными, смогут тренироваться в обычных условиях по пять часов в день. Теннисисты считают такой подход несправедливым.

"Я знаю, что некоторые игроки обсуждали новые правила. Но эти правила применяются к ним так же, как и ко всем остальным, и все они были проинформированы об этом до приезда, таково было условие. Так что здесь нет никакого особого подхода, к людям относятся так, потому что вирус не различает, кого заражать. Вот и мы не различаем", — заявил премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс.

По словам игроков, они не ожидали, что полет на одном рейсе с зараженным человеком будет считаться близким контактом и что их в этом случае отправят на карантин. Теннисисты говорят, что в самолете их разделили на группы, и уйти на самоизоляцию они должны были только в том случае, если коронавирус выявят у кого-то из этой группы.