Australian Open: вместо корта - карантин

Еще 25 теннисистов, намеревающихся принять участие в Открытом чемпионате Австралии, оказались на самоизоляции. В самолете, направлявшемся в Мельбурн из Дохи, вместе со спортсменами летел инфицированный коронавирусом пассажир. При этом до путешествия тест на коронавирус у него был отрицательный. О произошедшем сообщил лаки-лузер Australian Open француз Александр Мюллер.

Таким образом, общее число игроков, остающихся в своих гостиничных номерах увеличилось до 72. Прилетевшие ранее чартерными рейсами в Мельбурн 47 теннисистов, также попали на карантин. Среди них - двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии белоруска Виктория Азаренко, выступающая за Германию Анжелика Кербер, выигравшая турнир в 2016 году, американская теннисистка Слоан Стивенс, победительница US Open 2017-го года, японец Кэй Нисикори, бывшая четвертая ракетка мира.

В первом в сезоне турнире Большого шлема не примет участие травмированный ранее швейцарец Роджер Федерер. А несколько дней назад экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей сдал положительный тест на коронавирус и не полетел в Австралию.Турнир пройдет с 8 по 21 февраля.

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