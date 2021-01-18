Экологи добились приостановки разрешения на строительство "Северного потока—2"

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU обжаловали выдачу разрешения немецким регулятором продлить строительство трубопровода "Северный поток 2". Об этом сообщают агентство DPA и телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

В DUH ранее заявили, что ведомство по судоходству и гидрографии не учло аргументы, касающиеся охраны окружающей среды и климата. Таким образом, действие выданного ведомством разрешения на проведение работ приостанавливается.

15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ до конца мая. Как отмечается, речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка - около 30 км.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Как сообщает газета "Хандельсблат" со ссылкой на свои источники, правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус".

По информации газеты, об этом американцы уведомили федеральное правительство ФРГ и других европейских партнеров. Как отмечает издание, тем самым впервые США не только угрожают санкциями, но и в действительности вводят их.

Основой для решения США о санкциях является закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), в который американцы решили включить "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Документ был принят в США в 2017 году, он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

"Хандельсблат" пишет, что пока неизвестно, какое воздействие окажут санкции США против "Фортуны". Источники газеты в деловых кругах отметили, что российская сторона предприняла все возможное, чтобы ее трубоукладчики были не подвержены влиянию санкций.

В декабре прошлого года новым владельцем "Фортуны" стало московское микропредприятие "КВТ-Рус". Ранее собственником баржи значилось ООО "Универсальная транспортная группа", которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.