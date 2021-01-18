Карантинный гид Michelin

Новый год в мире гастрономии принёс новые звёзды Michelin французским ресторанам. Высшей награды критиков был удостоен марсельский шеф Александр Маззиа, — бывший баскетболист, который необычайно быстро получил мировую славу в ресторанном деле. Он стал единственным в этом году человеком, получившим третью звезду Michelin. «Теперь я с гордостью могу сказать, что я — повар», — заявил Маззиа в интервью «Франс-Пресс».

Отметить лучших поваров ресторанные критики решили даже несмотря на пандемию и карантинные меры, из-за которых рестораны в Пятой республике закрыты с весны. Сам факт издания гида Michelin 2021 г. называют знаковым, так что не удивительно, что новых звёзд было присуждено заметно меньше, чем, например, в 2020-м.

Это не помешало жюри отметить достижения молодых многообещающих поваров. В соответствующей номинации престижных наград были удостоены шеф нового парижского ресторана «Мосуке» Мори Сако и шеф ресторана «Синятюр» в Марселе Колин Фокье, которая говорит, что готовит «женские блюда для гурманов».