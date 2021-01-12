Vendée Globe: на финальном этапе сменился лидер

В кругосветке-одиночке Vendée Globe начинается заключительный этап и меняется лидер.

Француз Янник Беставан на паруснике "Мэтр Кок" в выходные попал в штиль и уступил первое место. Он вырвался в лидеры в Тихом океане, а обогнув мыс Горн, опережал ближайших преследователей на четыре сотни миль. Но теперь его, правда пока ненамного, обошёл соотечественник Шарли Дален, выступающий на яхте "Апивия".

Яхтсмены отправились в путь два месяца назад из французского порта Сабль-д-Олон. Впервые за последние восемь лет в кругосветке участвуют женщины. Лучшая из них, Кларисса Кремер, борется за попадание в первую десятку. Всего же из 33 участников в гонке остались 26. Больше половины из них уже обошли мыс Горн и вышли в Южную Атлантику, где надеются на помощь пассатов. В Сабль-д-Олон яхты должны вернуться примерно через две недели.