От пандемии в кругосветное плавание

Во Франции, несмотря на пандемию, стартует кругосветная регата Vendée Globe. Это единственное такое соревнование с участием яхт-одиночек, которое проводится без остановок и не предполагает посторонней помощи яхтсменам. Подготовка к старту становится особенно ответственным делом, — рассказывает шкипер Максим Сорель:

«Нельзя быть слишком тяжёлым, ведь это, естественно, вынудит нас двигаться медленнее. Поэтому мы едим только сублимированные продукты, еду, которую мы разводим горячей водой прямо в пакетах. Мы берём ещё немного других продуктов в вакуумной упаковке, — они, конечно, лучше».

Регата Vendée Globe проводится каждые четыре года и занимает примерно три месяца. Одной из самых больших проблем для яхтсменов называют недостаток сна — спать приходиться урывками по полчаса. Команды, которые помогают готовиться к старту, прибегают к некоторым хитростям, чтобы помочь своим шкиперам. Сорель, например, берёт с собой специальный матрас с полистироловыми шариками внутри, как мягкие пуфы. Шарики поглощают вибрацию.

К старту Vendée Globe допускают только опытных спортсменов, которые смогли доказать, что готовы к такому испытанию. Многие сходят с дистанции в первые дни. По словам Максима Сореля, за всю историю этих гонок — то есть с конца 1980-х — менее 80 человек сумели дойти до финиша.