Vendée Globe: Жан Ле Кам спас Кевина Эскофье и продолжил гонку

Впечатляющая операция по пересадке бретонского шкипера Кевина Эскофье на фрегат французского флота "Нивоз" прошла в воскресенье благополучно.

1 декабря яхта Эскофье, участвовавшего в одиночной регате вокруг Земли Vendée Globe, развалилась на части и затонула. Он спасся и дрефовал на плоту недалеко от Кейптауна, пока его чудом не спас другой французский шкипер Жан ле Кам. В течение пяти суток они делили крошечное пространство яхты Ле Кама, и вот теперь Эскофье отправится домой, а его 60-летний спаситель продолжит одиночное плавание.

"Мне очень приятно оказаться здесь, - заявил Эскофье, высадившись на "Нивозе", - и дать возможность Жану закончить гонку. В общем - всё хорошо, что хорошо кончается"!

Жан ле Кам занимает на сегодня шестое место. Гонку продолжают 28 яхтсменов-одиночек. Луи Бертон вновь занял второе место на яхте Office Valley 2, сразу за Шарли Далином на Apivia. На третьем месте Томас Руянт на LinkedOut.