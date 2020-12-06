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Спорт

Vendée Globe: Жан Ле Кам спас Кевина Эскофье и продолжил гонку

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 Марфа Васильева
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Спасение Кевина Эскофье моряками французского фрегата "Нивоз"
Спасение Кевина Эскофье моряками французского фрегата "Нивоз"   -   Авторское право  Paul-David Cottais/AP
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Впечатляющая операция по пересадке бретонского шкипера Кевина Эскофье на фрегат французского флота "Нивоз" прошла в воскресенье благополучно.

1 декабря яхта Эскофье, участвовавшего в одиночной регате вокруг Земли Vendée Globe, развалилась на части и затонула. Он спасся и дрефовал на плоту недалеко от Кейптауна, пока его чудом не спас другой французский шкипер Жан ле Кам. В течение пяти суток они делили крошечное пространство яхты Ле Кама, и вот теперь Эскофье отправится домой, а его 60-летний спаситель продолжит одиночное плавание.

"Мне очень приятно оказаться здесь, - заявил Эскофье, высадившись на "Нивозе", - и дать возможность Жану закончить гонку. В общем - всё хорошо, что хорошо кончается"!

Жан ле Кам занимает на сегодня шестое место. Гонку продолжают 28 яхтсменов-одиночек. Луи Бертон вновь занял второе место на яхте Office Valley 2, сразу за Шарли Далином на Apivia. На третьем месте Томас Руянт на LinkedOut.