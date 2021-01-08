Срочная новость
This content is not available in your region

мир

EC договорился о закупке 300 млн дополнительных доз вакцины Pfizer

Access to the comments Комментарии
 Euronews
EC договорился о закупке 300 млн дополнительных доз вакцины Pfizer
Авторское право  Francisco Seco/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Евросоюз закупит 300 млн дополнительных доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщила в пятницу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Брюссель заказал 200 млн дополнительных доз вакцины, разработанной альянсом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, с возможностью дозаказа на 100 млн доз, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Ранее Евросоюз уже закупил 300 млн доз этой вакцины. Массовая вакцинация начаслась в Европе в конце декабря.