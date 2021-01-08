Бельгия сохраняет прежние меры против коронавируса

Ни жёстче ни мягче, оставим прежние меры. Так решило правительство Бельгии, обсудив ход борьбы с коронавирусом и признав некоторое улучшение эпидемиологической ситуации. Это может разочаровать многих жителей страны, которые провели уже несколько месяцев провели в самоизоляции.

"Не думаю, что пришло время ослаблять ограничения, - сказал ведущий специалист по вирусологии Стивен Ван Гухт. - В Бельгии статистика лучше, чем во многих других европейских странах, но и она не очень хорошая. Цифра должны снизиться вдвое, чтобы позволить нам ослабить меры".

В стране по-прежнему регистрируется в день в среднем около 1600 новых случаев заражения и 130 госпитализаций. Карантинный режим на Рождественские праздники в Бельгии было одним из самых суровых в Европе. Советник правительства по медицине считает, что это помогло сдержать распространение Covid-19:

"Для меня это наиболее вероятное объяснение того, что цифры в Бельгии на данный момент лучше, чем в среднем по Евросоюзу, - продолжал Ван Гухт. - Уже несколько месяцев у нас действуют строгая политика в отношении социальных контактов, мы стараемся их максимально ограничить. Одному человеку разрешено встречаться лишь с одним близким. Мы заранее объявили, что не будем ослаблять это на Рождество или Новый год".

В этом году вирус могли заносить в Бельгию десятки тысяч человек, вернувшихся после праздников из-за границы. Вакцинация в стране только разворачивается, Поэтому сотрудник Национального института здоровья человека и животного призывает надеяться, но не расслабляться:

"Положение начнёт улучшаться, но не сейчас. Нужно проявить терпение и не делать ошибок, иначе нас накроет третья волна инфекции, которой можно избежать. Вакцина есть. Появился свет в конце туннеля, и это главное".