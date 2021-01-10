За Трофеем Жюля Верна на тримаране

Ветер приключений наполнил паруса: шестеро смелых на чудо-тримаране отправились за Трофеем Жюля Верна. Для этого им надо совершить кругосветное путешествие без остановок и без посторонней помощи, побив рекорд в 40 дней 23 часа 30 минут, установленный Франсисом Жуайоном в 2017 году.

Экипаж возглавляют опытные яхтсмены: Франка Каммаса называют "Моцартом парусных гонок", а Шарль Кодрелье - профессиональный моряк, штурман дальнего плавания, известен своим умением выжимать всё лучшее из вверенных ему судна и команды.

32-метровый тримаран "Макси Эдмон де Ротшильд", сконструированный французским морским дизайнером Гильомом Вердье, предназначен для установления рекордов скорости. В ночь на воскресенье он вышел из Бреста, пересёк линию старта у острова Уэссан в самой западной точке бретонской акватории и взял курс на юг. Впереди 22 000 морских миль, таящих много неизведанного.

Чтобы завоевать Трофей, парусник должен вернуться на место старта не позже 2 часов ночи 20 февраля.

Первую попытку отправиться за своим "кубком Грааля" Каммас и Кодрелье предприняли 25 ноября 2020 года, но через два дня, проведённых в открытом море, столкнулись с неопознанным плавучим объектом и были вынуждены остановиться.

На этот раз они полны решимости побить рекорд Жуайона, у которого пока хранится вожделенный трофей в ожидании новых хозяев.