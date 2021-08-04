Игры в Токио: в скейтбординге выступают дети

На Олимпийских играх в Токио сборная Италии с мировым рекордом завоевала золотые медали в командной гонке преследования в велоспорте. Команда Дании стала серебряным призером, "бронза" у австралийцев.

Американка Сидни Маклафлин одержала победу в беге на 400 метров с барьерами, установив новый мировой рекорд. Второе место заняла ее соотечественница Далайла Мухаммад. Ттретьей к финишу пришла представительница Нидерландов Фемке Бол.

Бразильянка Ана Марсела Кунья взяла олимпийское золото в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров. Серебряную медаль получила Шарон ван Раувендал из Нидерландов. Бронзовую - австралийка Карина Ли.

В скейтбординге в дисциплине "парк" лучший результат показала японка Сакура Ёсодзуми. Ее соратница по команде - 12-ти летняя Кокона Хираки поднялась на вторую ступеньку пьедестала. "Бронзу" выиграла 13-летняя британка Скай Браун. Скейтбординг дебютировал в программе Игр в Токио.

Сборной Великобритании удалось добыть золото на олимпийском турнире в парусном спорте в классе гоночных яхт "470" среди женщин. Второе место заняла команда Польши, третье - спортсменки из Франции.