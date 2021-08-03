Триумфаторы 11-го дня Олимпиады

Одним из триумфаторов 11 дня Олимпиады в Токио стал норвежец Карстен Вархольм. В забеге на 400 метров с барьерами он взял золото, побив мировой рекорд, финишировав за 45,94 сотых секунды.

Вторым стал американец Рай Бенджамин. Бронза — у бразильца Алисона Дос Сантоса.

Малайка Михамбо завоевала титул олимпийской чемпионки в прыжках в длину. В последней попытке немецкая спортсменка прыгнула на 7 метров. Повторить результат не смогла американка Бриттни Риз. У неё серебро. На третью ступень пьедестала поднялась Эсе Бруме из Нигерии.

Ещё одно золото в копилке Германии - от женской сборной по велоспорту. В финальном заезде командной гонки преследования немки побили мировой рекорд, оставив позади британок. Бронза - у велогонщиц из США.

Венгр Балинт Копас выиграл награду высшей пробы в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 м.

Серебро досталось его соотечественнику Адаму Варги. Бронзовым призёром стал Фернанду Пимента из Португалии.

Разыграны медали в парусном спорте. Британские яхтсмены Дилан Флетчер и Стюарт Бителл - олимпийские чемпионы в классе 49-й FX. У женщин золотые медали Игр в Токио завоевали бразильянки Мартина Граэль и Каена Кунц.

В медальном зачёте первую строчку удерживает Китай . Следом идут США и Япония. Россия с 52 медалями на пятом месте.