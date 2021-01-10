Скончался гонщик Юбер Ориоль

Трёхкратный победитель ралли «Дакар» Юбер Ориоль скончался в возрасте 68 лет в одной из парижских клиник в воскресенье. Причиной смерти легендарного гонщика стало сердечно-сосудистое заболевание. На официальном сайте ралли опубликовано заявление:

«Организаторы "Дакара", потрясённые и опечаленные этим известием, выражают искренние соболезнования друзьям и родным человека, который на протяжении всей истории ралли был его путеводной звездой».

Ориоль дважды выигрывал гонки на мотоциклах – в 1981 и в 1983, а в 1992 году победил в классе внедорожников, став первым в истории пилотом, завоевавшим победу в «Дакаре» в двух разных классах. На протяжении 10 лет он был спортивным директором марафона. Два года назад Международная автомобильная федерация включила его в Зал славы.