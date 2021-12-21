На ралли "Дакар" выступит первый женский экипаж

Мерсе Марти и Марго Льобера собираются войти в историю.

В январе они станут первым полностью женским экипажем на ралли "Дакар" за всю его 44-летнюю историю.

Девушки примут участие в самом сложном ралли-марафоне в мире в составе команды FN Speed, которая, от механиков до пилотов, полностью состоит из женщин.

Марти не в первый раз заявляет о себе миру. Научившись управлять самолетом в 17 лет, она стала летным инструктором и установила мировой авиарекорд.

Главная цель - чтобы нас заметили, проект, созданный и возглавляемый женщинами. Мы знаем, что есть пилоты-женщины, штурманы, но никогда не было целой женской команды. Я думаю, это хорошая возможность заявить о себе на одной из самых больших платформ автоспорта, вдохновить других девушек стать механиками и частью этого приключения Мерсе Марти пилот команды FN Speed

Благодаря своим спортивным достижениям Мерсе уже вошла в список "100 великих испанских искателей приключений всех времен", но, как известно, совершенству нет предела.

Льобера, в прошлом футболистка, и Марти отправятся в Саудовскую Аравию 27 декабря, сама гонка пройдет с 1 по 14 января 2022 года.