"Боинг" заплатит за катастрофы 737 MAX

Корпорация "Боинг" выплатит 2,5 миллиарда долларов компенсаций и штрафов по делу о сговоре, который в итоге привёл к двум катастрофам самолётов 737 MAX. Полмиллиарда пойдут в фонд жертв авиакатастроф, почти 1,8 миллиарда компенсаций получат компании-клиенты "Боинга", и ещё четверть миллиарда — штраф минюсту США. Эти выплаты позволят избежать судебных исков.

Власти США возложили на "Боинг" вину за сокрытие полной информации о работе так называемой "системы улучшения характеристик манёвренности" (MCAS).

Это дополнение к программному обеспечению инженеры "Боинга" создали для компенсации изменений в аэродинамике новой модели. Однако, по данным минюста США, особенности работы системы не были должным образом отражёны ни в сведениях, переданных авиационным властям, ни в документации для пилотов.

Сбой в работе этой системы, по выводам следователей, имел место в двух авиакатастрофах: в октябре 2018-го 189 человек стали жертвами трагедии в Индонезии, а в марте 2019-го 157 человек погибли в Эфиопии.

В результате авиационные регуляторы по всему миру запретили эксплуатацию 737 MAX. Полёты постепенно возобновляются с конца прошлого года — после масштабного устранения недостатков.