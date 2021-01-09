Boeing 737 разбился в Индонезии

Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море недалеко от острова Мале. Это потвердило министерство транспорта Индонезии.

Лайнер пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Он направлялся в Понтианак на острове Калмиантан. По данным ресурса Flightradar24, прежде чем контакт с самолетом был потерян, он опустился более чем на 3000 м менее, чем за минуту.

Индонезийские власти развернули поисково-спасательную операцию. По одним данным, на борту самолёта находились 59 человек, в том числе 6 детей (по другим сведениям, 62 человека).

Индонезийские СМИ со ссылкой на свидетельства местных рыбаков пишут о звуках взрывов на борту рухнувшего Boeing.